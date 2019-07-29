الحلبوسي ونائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي يبحثان تطوير المنافذ وتأشيرات الدخول

2019/07/29 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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