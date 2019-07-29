2019/07/29 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

23 شخصا بين معتقل وجريح في نزاع عشائري بذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بان نزاعا عشائريا

اندلع في قضاء الشطرة شمالي المحافظة وتسبب بإصابة واعتقال 23

شخصا.وذكر المصدر ، أن "النزاع كان بسبب خلاف على سلك كهربائي، بدء بمشادة

كلامية ليتطور الى شجار استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".وبين ان "النزاع انتهى باعتقال 18 شخصا وإصابة 5 آخرين بجروح نقلوا

على إثرها لمستشفى الشطرة العام لتلقي العلاج".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (23 شخصا بين معتقل وجريح في نزاع عشائري بذي قار) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (23 شخصا بين معتقل وجريح في نزاع عشائري بذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).