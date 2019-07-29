رئيس الوزراء يعلن استعداد الحكومة للتعداد السكاني العام خلال عام 2020

2019/07/29 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد رئیس مجلس الوزراء عادل عبد المھدي، الاحد، (29-7-2019 ) ،استعداد الحكومة للتعداد العام خلال عام 2020 ،فیما أشار إلى أنه سیتم إدخال العد الالكتروني فیه.وقال عبد المھدي خلال الاحتفال بالیوم العالمي للسكان الذي تقیمه وزارة التخطیط، “نستعد للتعداد السكاني الذي سیجري 2020 ،”داعیاً جمیع الھیئات ومجلس النواب الى “التفاعل مع مشروع ...

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