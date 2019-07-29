اللجنة القانونية النيابية: لا صحة لتسلم البرلمان طلبات برفع الحصانة عن أي نائب حتى الآن

2019/07/29 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت مجلس القضاء الأعلى الى تسمية المتهمين خاص – الصباح الجديد: نفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الاثنين، تلقيها أي طلب بشأن رفع الحصانة عن نواب، مشددة على ضرورة التعامل مع هذا الملف بشفافية، وطالبت مجلس القضاء الأعلى بعرض أسماء من توجد عليهم تهم لقطع الطريق أمام أي محاولة تحول دون محاسبتهم.وقال عضو ...

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