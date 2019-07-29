طلبات لاستجواب ستة وزراء بينهم وزيرا النفط والكهرباء في مجلس النواب

2019/07/29 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: احالت هيئة رئاسة مجلس النواب طلبات استجواب 6 وزراء في حكومة عادل عبد المهدي الى الدائرة البرلمانية، للنظر في مدى دستوريتها والادلة المقدمة معها قبل تحديد مواعيد جلسات الاستجواب.وقال نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي امس في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان هناك ستة طلبات قدمت ...

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