المالية النيابية توصي بزيادة مخصصات موظفي الدرجات الدنيا

2019/07/29 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: قال رئيس اللجنة المالية النيابية بمجلس النواب، إن هناك توجها لزيادة مخصصات رواتب الدرجات الوظيفية الدنيا.وأضاف هيثم الحبوري، أمس الاثنين، ان “الرواتب ثابتة حالياً، وهناك توجه لزيادة مخصصات الرواتب الدنيا مع ابقاء سقف الرواتب العليا ثابتا”.من جهته، كشف عضو اللجنة النائب فالح الساري، عن توصية قدمتها اللجنة للحكومة لزيادة ...

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