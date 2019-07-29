2019/07/29 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية فرات التميمي ، اليوم الاثنين، ان العقلية العراقية رافضة للدستور الحالي لكثرة اخطاءه.

وقال التميمي في حديث مع "العهد"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي لـ"العهد": العقلية العراقية رافضة للدستور الحالي لكثرة اخطاءه) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التميمي لـ"العهد": العقلية العراقية رافضة للدستور الحالي لكثرة اخطاءه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).