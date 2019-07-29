عبداللطيف لـ

2019/07/29 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

اكد القاضي وائل عبداللطيف ، اليوم الاثنين، ان الكفائات الحقيقية في العراق بعيدة عن سدة الحكم، ملفتاً ان بعض الوزراء كانوا يعقدون اجتماعات

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