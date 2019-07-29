2019/07/29 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اكتشف باحثون 3 كواكب جديدة تدور حول نجم قزم معروف باسم TOI-270 يقع على بعد 73 سنة ضوئية من الأرض.ويعد الثلاثي المكتشف من بين أصغر وأقرب الكواكب الخارجية المكتشفة من قبل العلماء، حتى الآن.ويحتوي النظام النجمي على ما يسمى بـ “الأرض الفائقة” الصخرية، والتي تعد أكبر قليلا من كوكبنا، إلى جانب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على 3 كواكب جديدة فريدة من نوعها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على 3 كواكب جديدة فريدة من نوعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).