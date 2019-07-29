فرنسا تؤكد استمرار دعمها للعراق خاصة في مكافحة الإرهاب

2019/07/29 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت فرنسا استمرار دعمها للعراق في كافة المجالات وخصوصا في مكافحة الإرهاب .واشار بيان لوزارة الدفاع , الى ان وزيرها نجاح الشمري التقى اليوم الاثنين السفير الفرنسي برونو أوبير وجرى خلال اللقاء بحث التعاون ما بين العراق وفرنسا في المجال العسكري وما تقدمه فرنسا من تدريب ودعم “.وأكد السفير خلال اللقاء , استمرار […]

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