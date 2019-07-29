السهيل يكشف موعد إعلان نتائج امتحانات السادس الاعدادي

2019/07/29 | 22:04

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف وزير التربية وكالةً قصي السهيل، اليوم الاثنين، عن موعد إعلان نتائج امتحانات السادس الاعدادي.

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