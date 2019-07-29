فيفا يعتمد بطولة غرب آسيا ويؤكد اعترافه بها

2019/07/29 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الاثنين، اعتماده بطولة آسيا سيل لاتحاد غرب آسيا التاسعة للرجال في العراق.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة في بيان تلقته"عين العراق نيوز" ان (فيفا) ذكر في كتابه أن غرب آسيا هي بطولة رسمية معتمدة ضمن نشاطات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وذلك بعد التقارير التي رفعتها اللجنة المشرفة على البطولة بالجاهزية وتميز العراق لتضييفها.

واضاف البيان ان البطولة ستنطلق غداً الثلاثاء بمشاركة 9 منتخبات، قسمت الى مجموعتين في كربلاء وأربيل.



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