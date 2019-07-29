2019/07/29 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن أمله في انضمام دول الخليج إلى خطة “صفقة القرن”، وذكر أن كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد جوشنر، سيزور المنطقة قريبا لتحقيق هذا الهدف.وقال بومبيو، خلال مشاركته في منتدى لنادي واشنطن الاقتصادي، اليوم الاثنين، تعليقا على سير عملية السلام بين الجانبين والخطة الأمريكية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بومبيو يكشف عن تحرك أمريكي وشيك لتحقيق انضمام دول الخليج إلى “صفقة القرن” المركز الخبري الوطني.

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