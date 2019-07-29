اختطاف قيادي منشق عن التيار الصدري في إيران

2019/07/29 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

كشف مصدر مطلع في محافظة ذي قار، يوم الاثنين، أن قيادياً

منشق عن التيار الصدري، من ابناء المحافظة، تم اختطافه من قبل

مجهولين أثناء تواجده في إيران.

وذكر المصدر أن "مواطنا من أهالي مدينة الناصرية يدعى (علي)، وهو

قيادي سابق في التيار الصدري سبق وأن انشق عن التيار، تم اختطافه في

منطقة الاهواز الإيرانية من قبل مجهولين".

وبين المصدر، أن "الخاطفين اتصلوا بذوي المختطف وطالبوا بفدية قدرها

20 الف دولار".

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