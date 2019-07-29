2019/07/29 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الاثنين، بان نزاعا

عشائريا اندلع في قضاء الشطرة شمالي المحافظة وتسبب بإصابة واعتقال

23 شخصا.

وذكر المصدر، أن "النزاع كان بسبب خلاف على سلك كهربائي، بدء بمشادة

كلامية ليتطور الى شجار استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وبين ان "النزاع انتهى باعتقال 18 شخصا وإصابة 5 آخرين بجروح نقلوا

على إثرها لمستشفى الشطرة العام لتلقي العلاج".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال ١٨ شخصاً في ذي قار بسبب نزاع عشائري) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال ١٨ شخصاً في ذي قار بسبب نزاع عشائري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).