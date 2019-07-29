رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: سنخرج من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية تشرين الأول المقبل

2019/07/29 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

حدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، موعدا نهائيا لخروج بلاده من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وأوضح جونسون في تصريح، ان بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي، قبل حلول يوم الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل، سواء حصل ذلك بإتفاق مع دول الاتحاد او من دونه، فيما كان الاتحاد الأوروبي، قد رفض في وقت سابق، طلبا لرئيس الوزراء البريطاني، بشأن عقد اتفاق جديد، مؤكدا ان آخر اتفاق مع بريطانيا، هو الذي عقده الاتحاد مع رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي.

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