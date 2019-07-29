2019/07/29 | 22:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ضبط ( براد) محمل بأدوية مخدرة غير مرخصة في كركوك
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط ( براد) محمل بأدوية مخدرة غير مرخصة في كركوك ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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