2019/07/29 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط ( براد) محمل بأدوية مخدرة غير مرخصة في كركوك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط ( براد) محمل بأدوية مخدرة غير مرخصة في كركوك ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط ( براد) محمل بأدوية مخدرة غير مرخصة في كركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).