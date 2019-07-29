حاتم: مستاء جدا لما يحدث معي فكان من الضروري ان تكون هناك متابعة من الهيئة الإدارية للنادي

2019/07/29 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاتم:مستاءجدالمايحدثمعيفكانمنالضروريانتكونهناكمتابعةمنالهيئةالإداريةللنادي

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