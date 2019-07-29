2019/07/29 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت وزارة العدل دائرة أصلاح الاحداث، اليوم الاثنين، عن اطلاق سراح ‏‏(67) حدثاً خلال شهر حزيران 2019 وذلك بعد قضاءهم مدة ‏المحكومية .‏ وقال مدير عام الدائرة اركان ثامر صالح في بيان حصلت عليه “خطوة برس” ان “الدائرة ‏اطلقت سراح (14) حدثاً تخلية بعد قضاءهم مدة المحكومية ‏،اضافة الى (53) احداث بالافراج

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العدل تعلن اطلاق سراح 67 نزيلا من الاحداث خلال ‏حزيران الماضي‏ وكالة خطوة برس.

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