الألمان ينفقون 1.7 مليار يورو على الآيس كريم في عام واحد

2019/07/29 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت دراسة حديثة عن أن الألمان أنفقوا 1.7 مليار يورو على شراء الأيس كريم في عام واحد.نقل موقع محطة “أن تي في” الإخبارية عن دراسة لشركة “نيلسن” لأبحاث السوق، أن الألمان أنفقوا من يونيو/ حزيران 2018 حتى مايو/ أيار 2019 قرابة 1.7 مليار يورو في متاجر المواد الغذائية مقابل الحصول على أصنافهم […]

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