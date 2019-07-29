وزير الداخلية الكويتي يؤكد للحلبوسي فتح مكتب خاص للإسراع بمنح التأشيرات للعراقيين

2019/07/29 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، اليوم الإثنين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح.وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تلقى الموقع الرسمي لـ/كتائب سيد الشهداء/ ، ان “رئيس البرلمان والوفد المرافق له التقى، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، […]

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