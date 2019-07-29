رئيس مجلس النواب يدعو إلى توسيع الاستثمارات الكويتية في كلِّ المحافظات

2019/07/29 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى توسيع الاستثمارات الكويتية في كلِّ المحافظات.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب , ان الحلبوسي التقى اليوم الاثنين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.وبحث الحلبوسي مع الصباح خلال اللقاء العلاقات العراقية الكويتية التاريخية، وتطور العلاقات البرلمانية بين البلدين، مشيرًا […]

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