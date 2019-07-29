في إجراءٍ مُفاجئ.. المصارف العراقية تمنع حصول هؤلاء على الدولار

2019/07/29 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق قام #البنك_المركزي العراقي، اليوم الاثنين، بتوجيه أمر جديد بشأن طبيعة التعاملات المصرفية للشخصيات العراقية المدرجة على قوائم #العقوبات_الأمريكية.وقال المركزي العراقي في كتاب صادر عنه: «لأجل وضع […]

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