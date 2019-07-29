الاتحاد الوطني الكردستاني يقرر عقد مؤتمره العام قبل نهاية العام الجاري

2019/07/29 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شددت قيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، على ضرورة عقد المؤتمر العام للحزب قبل نهاية العام الحالي.

وأكد المتحدث باسم الحزب لطيف شيخ عمر في تصريح، عقب الاجتماع الذي عقدته قيادة الحزب في السليمانية، ان ألاجتماع بحث الأوضاع السياسية في إقليم كردستان والعراق، وملف محافظة كركوك، والعلاقات مع بغداد، فيما قررت قيادة الاتحاد الوطني، عقد المؤتمر الرابع العام للحزب قبل نهاية العام الجاري، من دون ان تحدد يوما معينا لعقده، مبينا ان الهدف من عقد المؤتمر، هو مراجعة سياسات الحزب، ووضع برنامج جديد لعمله في الفترة المقبلة، إضافة الى اجراء انتخابات قيادة الحزب.

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