2019/07/29 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC اكتشف باحثون 3 كواكب جديدة تدور حول نجم قزم معروف باسم TOI-270 يقع على بعد 73 سنة ضوئية من الأرض.ويعد الثلاثي المكتشف من بين أصغر وأقرب الكواكب الخارجية المكتشفة من قبل العلماء، حتى الآن.ويحتوي النظام النجمي على ما يسمى بـ “الأرض الفائقة” الصخرية، والتي تعد أكبر قليلا من كوكبنا، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف فضائي مثير..العثور على 3 كواكب جديدة فريدة من نوعها المركز الخبري الوطني.

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