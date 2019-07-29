المنافذ الحدودية :إفشال محاولة تهريب سيارات دون الموديل في ميناء أم قصر.

2019/07/29 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأثنين، إفشال مخطط تهريب سيارات عدد (6) في منفذ أم قصر الأوسط.

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