البرازيل .. مقتل أكثر من 50 سجينا وقطع رؤوس 16 منهم في تمرد باحد السجون

2019/07/29 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر تمرد واشتباكات بأحد السجون البرازيلية، اليوم الاثنين، عن مقتل ما لا يقل عن 52 شخصا مع قطع رؤوس 16 منهم

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