2019/07/29 | 22:22

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ملفات السياسة والأمن والفساد ..



محاور "أفق الحوار" بين نصيف والعيساوي

الاثنين

29

تموز

2019 :

10:09 pm

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أكدت النائبة عن إئتلاف دولة القانون عالية نصيف أن أهداف ودوافع

النواب تختلف من نائب إلى آخر كما أن غالبية القوانين تم تحويلها إلى

السلطة التنفيذية بغية العمل بها ، وأضافت لدى إستضافتها في برنامج

"أفق الحوار" الذي تبثه آفاق أنه ينبغي أن تكون رؤية النواب منسجمة

ومتحدة تجاه القوانين المهمة وأن ماحققه البرلمان بشان إقرار قانون

إنتخابات مجالس المحافظات خطوة متقدمة ، ورأت نصيف أن قانون النفط

والغاز من القوانين المهمة وتشريعه خطوة إيجابية متقدمة وأعربت عن

أملها بالتوزيع العادل لثروات الشعب ، مبينة أن رئيس البرلمان محمد

الحلبوسي وضع مجلس النواب على السكة الصحيحة والدور الرقابي سيكون له

دور فاعل ومؤثر على الرغم من أن بعض المؤسسات في الدولة تبنى بشكل غير

قانوني ما تسبب في تفشي الفساد ، وأشارت إلى أن هناك شكاوى عديدة تأتي

على وزارات عدة وملفات بينها وزارة الداخلية وستقيم دعوى في محكمة

تحقيق الرصافة بشأن عمليات تهريب وفساد مالي ضد بعض الشركات سيما أنها

ستواصل تأدية دورها الرقابي على الرغم من الدعاوى المقامة ضدها ،

داعية رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنية الى

تفعيل التحقيقات والقضايا المرفوعة ضد الضباط والمسؤولين المتورطين في

أكبر عمليات التهريب وغسيل الأموال والمتواطئين مع شركة انوار الفارس،

داعية الإعلام العراقي الى ان يكون شاهداً على جريمة العصر التي ستطيح

بالعديد من رؤوس الفساد ، وأضافت أن الإتفاقيات القائمة التي تؤمن خطر

الأردن والكويت غير صحيحة وتضر بإقتصاد العراق معتبرة تسليم خيرات

البلد بينها خورعبدالله أمر غير مقبول وعلى الحكومة أن تراجع تلك

الإتفاقية.من جانبه أشار النائب عن محافظة الأنبار فيصل العيساوي إلى أن ديوان

الرقابة المالية يتحرك اليوم بشكل أفضل لتأدية دوره كما أن الدورة

البرلمانية الحالية تمتاز بأنها بعيدة عن الصراعات والتجاذبات ،

وأعتبر العيساوي قانون الخدمة المدنية من القوانين المهمة والخطرة

التي تحسن من حال المواطن والوضع الإقتصادي التي أجلت إلى الفصل

التشريعي الثاني ورأى العيساوي أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يؤدي

دوره بصورة صحيحة ولكن يأمل من مجلس النواب أن يتم تفعيل دوره الرقابي

والتشريعي بصورة أكبر ، وأوضح أن الفساد والأمن والإقتصاد مشاكل

أساسية في البلد وعواقبها كارثية ويجب أن تكون هناك رؤية واضحة

لمعالجة الأزمات والمشكلات في جميع المؤسسات ، مضيفاً أن صورة الخدمات

وتوفر الأمن ورفع الجدران الكونكريتية التي توفرت في العاصمة يأمل أن

تشمل غالبية المحافظات ، مبيناً أن قانون الإنتخابات لا يسمح بتغييره

في كل مدة ويجب ضبط العملية الإنتخابية كما أن قانون إنتخابات مجالس

المحافظات لا يصب في صالح الأحزاب والكتل الصغيرة ، لافتاً النظر إلى

أن الإمكانيات الأميركية ليست بحاجة إلى عمليات تسريب من قائد عمليات

الأنبار ورأى أن الشكوك والشبهات التي أثيرت بشأن موضوع اللواء الركن

محمود الفلاحي لا يمكن تصديقها ، مشيراً إلى أن هناك طرق دبلوماسية

وقانونية يتم اللجوء اليها بشأن الإتفاقيات مع الكويت.

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