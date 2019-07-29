2019/07/29 | 22:22

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الطيران اليمني المسير يقصف عدد من المواقع العسكرية في العمق السعودي

نفذ سلاح الجو اليمني المسير للجيش واللجان الشعبية، اليوم الاثنين،

عمليات واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في عسير.وأكد متحدث القوات المسلحة العميد” يحيى سريع” أن سلاح الجو المسير

استهدف بعملية واسعة قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير بعدد

من طائرات قاصف 2K أصابت أهدافها بدقة عالية.وأوضح العميد ” سريع” أن عملية سلاح الجو المسير أصابت مرابض الطائرات

الحربية وأهداف عسكرية أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بدقة عالية.

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