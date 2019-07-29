“بالفيديو” السفير التركي لدى بغداد: هزيمة “البى كاكا” بحاجة لإرادة عراقية مشابهة لعزيمة دحر داعش

2019/07/29 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أكد السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز أن هزيمة منظمة حزب العمال الكردستاني “البى كاكا” تتطلب وجود ارادة سياسية ودينية في العراق مشابهة أو مثيلة لتلك الارداة التي دحرت تنظيم داعش.وحذر يلدز في تصريحات متلفزة تابعتها “يس عراق” ، من عدم استقرار السياسة الداخلية لاقليم كردستان مالم يتم القضاء على “البى […]

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