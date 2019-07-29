2019/07/29 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية : سلاح الجو المسير يستهدف بعملية واسعة قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير بعدد من طائرات قاصف 2K هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/29 | 22:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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