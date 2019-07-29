2019/07/29 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تسلّم كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، جائزة "أسطورة ماركا" المقدمة من الصحيفة الإسبانية العريقة، خلال حفل أقيم في العاصمة مدريد.

وشهد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هكذا قابل رونالدو رئيس ريال مدريد بعد خلاف طال لشهور) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هكذا قابل رونالدو رئيس ريال مدريد بعد خلاف طال لشهور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).