“بالصور” حريق يلتهم مركزا للتجميل في بغداد.. و”الزبونات” يخرجن الى الشارع بأدوات التجميل

2019/07/29 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق التهم حريق كبير مركز جاد للتجميل في منطقة المنصور غربي بغداد، مما اثار هلع الزبونات وخرجن للشارع بأدوات التجميل .

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