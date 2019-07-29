2019/07/29 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحدث الان.. وزير النقل يستقبل ادارة وفريق نادي الزوراء بكرة القدم لتكريمه بمناسبة احرازه لقب كأس العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/29 | 22:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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