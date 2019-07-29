المدفعية اليمنية تقتل عناصر من التحالف السعودي قبالة جيزان

2019/07/29 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت “أنصار الله”، الإثنين، مقتل وإصابة عسكريين سعوديين، بقصف في محافظة حجة شمال غربي اليمن.ذكرت قناة “المسيرة” الناطقة باسم “أنصار الله”، أن مدفعية الجماعة قصفت تجمعات لقوات سعودية ويمنية شرق جبل النار التابع إدارياً لمديرية حرض في محافظة حجة قبالة قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.ووفقاً لـ”المسيرة”، أوقع القصف قتلى وجرحى في […]

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