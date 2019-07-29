2019/07/29 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC خرج الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بتصريح ناري جديد عن فريقه السابق ريال مدريد الإسباني.وانتقل رونالدو، إلى ريال مدريد، في عام 2009، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، واستمر في صفوفه حتى الصيف الماضي، عندما انضم ليوفنتوس، مقابل 112 مليون يورو.وأكد رونالدو في تصريحات على هامش تسليمه […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصريح ناري من كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد المركز الخبري الوطني.

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