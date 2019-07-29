المنافذ الحدودية تعلن إفشال محاولة تهريب سيارات دون الموديل في ميناء أم قصر

2019/07/29 | 22:35

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن إفشال محاولة تهريب 6 سيارات دون الموديل في ميناء أم قصر....





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