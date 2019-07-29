إغلاق 3 صيدليات مخالفة للضوابط في ديالى

2019/07/29 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى

أعلنت نقابة الصيادلة في محافظة ديالى،

اليوم الاثنين، غلق ثلاث صيدليات مخالفة للضوابط في قضاء بعقوبة، مركز المحافظة.

وذكرت النقابة في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، ان “فريقاً من النقابة أجرى جولة تفتيشية

في حي التحرير بمدينة بعقوبة، وضبط ثلاث صيدليات مخالفة للضوابط النقابية وقام

بإغلاقها”

وأكد الفريق على “ضرورة تواجد

الصيدلي في الصيدلية وصرف الدواء من قبله حصرا”، مبديا “ملاحظات على بعض

الأمور التي تتعلق بعمل الصيدلي وضرورة تنفيذ كافة التعليمات الصادرة من قبل

النقابة”.

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