ضبط شاحنة أدوية مخدرة غير مرخصة في كركوك

2019/07/29 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

اعلنت مفتشية وزارة الداخلية، يوم الاثنين، عن ضبط شحنة من

الادوية المخدرة غير المرخصة في محافظة كركوك، بناء على معلومات

مسبقة عنها.

وذكرت المفتشية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "معلومات وردت

لمكتب المفتش العام من مصادره الخاصة مفادها قيام أشخاص بتهريب

الأدوية والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة كركوك".

وبين انه "تم تشكيل مفرزة مشتركة مع قسم شؤون مكافحة المخدرات

والمؤثرات العقلية واستحصلت أمراً قضائيا بالضبط، ونصبت كميناً أسفر

عن ضبط براد محملاً بأدوية غير مرخصة ومؤثرات عقلية مخدرة".

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