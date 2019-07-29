المنافذ الحدودية: إفشال محاولة تهريب سيارات دون الموديل في ميناء أم قصر

2019/07/29 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… تمكنت هيأة المنافذ الحدودية من إفشال مخطط تهريب ست سيارات في منفذ أم قصر الأوسط.وذكر بيان للمنافذ تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه انه “تم ذلك بعد ورود معلومات مؤكدة والقيام بالكشف والتدقيق من قبل لجنة شكلت من الكمرك المدني وضابط البحث والتحري وشرطة الكمرك وبإشراف معاون مدير المنفذ على حاويتين […]

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