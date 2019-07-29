رونالدو يحقق انجازاً جديداً

2019/07/29 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تسلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الاثنين، جائزة الأساطير التي تقدمها صحيفة ماركا الإسبانية لأفضل محترفي الرياضة في التاريخ.وقالت ماركا إن اختيار رونالدو جاء بسبب إنجازاته الكبيرة في دوري أبطال أوروبا بتسجيل 127 هدفا بمشاركاته في المسابقة حتى الآن، وإحراز 451 هدفا مع ريال مدريد و88 هدفا دوليا مع منتخب البرتغال.وشهد […]

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