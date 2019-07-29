الداخلية: إصدار 79480 جواز سفر و109477 بطاقة وطنية خلال الإسبوع الماضي

2019/07/29 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن اليوم الاثنين ان مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة أصدرت 79480 جواز سفر خلال الإسبوع الماضي، مشيراً الى وجود و88798 معاملة قيد الانجاز حالياً.

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