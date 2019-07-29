الحلبوسي يؤكد خلال لقائه محافظ الجهراء الكويتية عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين

2019/07/29 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأثنين، خلال لقائه محافظ الجهراء الكويتية ناصر الحجرف وعددا من وجهاء المحافظة وأعيانها "إن الوضع الأمني في المرحلة الماضية فرض على السلطات الأمنية في العراق حماية الأشقاء والأصدقاء من التهديدات الإرهابية".مشيرا إلى "أن العراق الآن تعافى بعد انتصاره، وسيتخذ المسؤولون في البلدين الإجراءات العاجلة لتسهيل الزيارات ومنح التأشيرات".

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