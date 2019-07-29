الدفاع المدني في كربلاء يسيطر على حريق نشب في احد بساتين المدينة

2019/07/29 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

تمكنت احدى فرق الدفاع المدني في كربلاء، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق نشب في احد بساتين المدينة قرب مرآب لوقوف العجلات.

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