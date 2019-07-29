العبودي لـ

2019/07/29 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد النائب عن تيار الحكمة علي العبودي، اليوم الاثنين، أن الاتفاق بين بغداد واربيل لا يعرف تفاصيله أي نائب.





وقال العبودي في حديث

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