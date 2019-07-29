2019/07/29 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حذر النائب السابق وائل عبد اللطيف، الاثنين، من تدمير الموانئ العراقية عبر الربط السككي مابين العراق والكويت، مبيناً ان الحدود مابين البلدين رسمت بالخطا وتحت ضغوط عالمية.وقال عبد اللطيف في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “اصطحاب الحلبوسي لمحافظين معينين دون غيرهم هو محاكاة طائفية، كما انه يريد ان يمارس دور رئيس الوزراء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد اللطيف يحذر من تدمير الموانئ العراقية عبر الربط السككي مع الكويت) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد اللطيف يحذر من تدمير الموانئ العراقية عبر الربط السككي مع الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).