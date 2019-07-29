2019/07/29 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC صرحت السياسية الكردية، سروة عبد الواحد، بأن أوامر القبض على شقيقها، شاسوار عبد الواحد، الذي يتزعم “جيل الحراك الجديد”، سياسية، لأنه رفض الخضوع لابتزاز السلطات الكردية.وقالت سروة عبد الواحد في تصريح لـ RT،تابعه الـ NNC، اليوم الاثنين: “لا يوجد هناك أي مبرر أو سبب حقيقي لإصدار مذكرات إلقاء القبض […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص سروة عبد الواحد تكشف سبب إصدار أمر بالقبض على شقيقها المعارض المركز الخبري الوطني.

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