مديرية الاحوال المدنية تصدر أكثر من 79 ألف جواز سفر خلال الاسبوع الماضي

2019/07/29 | 23:06

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين (29 تموز 2019)، اصدار اكثر من 79 ألف جواز سفر خلال الاسبوع الماضي في عموم البلاد.وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اصدرت 79480 جواز سفر، فيما يوجد 88798 معاملة قيد الانجاز، و109477 بطاقة وطنية، كما اصدرت 10882 بطاقة سكن في عموم العراق خلال الاسبوع الماضي".واضاف معن، أن "الاسبوع الماضي شهد ايضاً اصدار 4521 شهادة الجنسية العراقية في بغداد".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن إفشال محاولة تهريب 6 سيارات دون الموديل في ميناء أم قصر.

وقالت الهيأة في بيان، إن "ذلك تم بعد ورود معلومات مؤكدة والقيام بالكشف والتدقيق من قبل لجنة شكلت من الكمرك المدني وضابط ا

بغداد اليوم _ بغداد

كشف وزير التربية وكالةً قصي السهيل، اليوم الاثنين، عن موعد إعلان نتائج امتحانات السادس الاعدادي.

وقال السهيل خلال مشاركته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" الفضائية، وتابعت

بغداد اليوم _ بغداد

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، الاثنين (29 تموز 2019)، عن وجود تدريسيين "فضائيين" في احدى الجامعات الاهلية.

وقال السهيل خلال مشاركته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاس

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