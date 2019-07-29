2019/07/29 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأمل محافظة السليمانية (شمالي العراق) تيسير إجراءات التبادل التجاري بينها وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة السليمانية تأمل تيسير إجراءات التبادل التجاري مع إيران ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة السليمانية تأمل تيسير إجراءات التبادل التجاري مع إيران ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).