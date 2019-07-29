غلق صيدليات مخالفة للضوابط في بعقوبة

2019/07/29 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

اعلنت نقابة الصيادلة في محافظة ديالى، يوم الاثنين، غلق

ثلاث صيدليات مخالفة للضوابط في قضاء بعقوبة، مركز

المحافظة.

وذكرت النقابة في بيان، ان "فريقاً من النقابة أجرى جولة تفتيشية في

حي التحرير بمدينة بعقوبة، وضبط ثلاث صيدليات مخالفة للضوابط

النقابية وقام بإغلاقها".

وأكد الفريق على "ضرورة تواجد الصيدلي في الصيدلية وصرف الدواء من

قبله حصرا"، مبديا "ملاحظات على بعض الأمور التي تتعلق بعمل الصيدلي

وضرورة تنفيذ كافة التعليمات الصادرة من قبل النقابة".

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